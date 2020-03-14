Россия и Китай обдумывают возможность разработки совместной лунной базы

”Обсуждаются различные варианты такого взаимодействия: создание совместной базы или рядом стоящих лунных баз. Степень интеграции, в рамках этих подходов, подлежит дальнейшему обсуждению”, - поделился источник РИА Новостей.

Кроме того, он также отметил, что возможность реализации совместной лунной станции, вероятно, будет рассмотрена на грядущих заседаниях совета Российской академии наук по космосу. По словам источника, в роли фундамента базы могут выступить посадочные аппараты, которые, как Китай, так и Россия запланировали транспортировать на единственный спутник Земли в ближайшем будущем. Предполагается, что уже в следующем году Россия отправит на Луну станцию "Луна-25".