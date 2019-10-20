Россия и Китай обсудят совместное развитие интернета

В данном мероприятии также примет участие и глава Роскомнадзора Александр Жаров. Судя по имеющимся данным, в первую очередь спикеры и участники будут обсуждать вопросы сетевой безопасности, перспективы развития глобальной цифровой экономики, а также передовые интернет-технологии и сотрудничество между различными странами в вопросах больших массивов данных.

”В этом году конференция получит еще более богатое наполнение, она обеспечит взаимодействие между отраслевым, экономическим, межличностным и социальным факторами. Участники со всего мира представят в ходе дискуссий свои идеи, сконцентрируют глобальную мудрость и знания. В связи с этим были добавлены новые подфорумы высокого уровня, представляющие особый интерес для общественности”, — заявил заместитель главы госканцелярии по делам интернета и информатизации Китая Лю Лехун.