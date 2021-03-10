Россия и Китай построят лунную станцию на орбите Луны

Согласно обнародованным представителями Роскосмоса данным, международная лунная станция, которой займутся страны, будет представлять из себя комплекс экспериментальных исследовательских установок, разработанных на поверхности или орбите единственного естественного спутника Земли.

Сообщается, что лунная станция может позволить осуществлять исследовательские эксперименты, при этом работая на протяжении длительного времени беспилотно с перспективой присутствия человека на Луне.

Нескольким ранее в сети появилось видео, в котором японский миллиардер Юсаку Маэдзава объявляет о конкурсе, победители которого смогут отправиться в миссию на Луну.