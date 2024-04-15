Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 15 апреля 2024, 21:30
1 мин.

Россия и Китай совместно построят ядерную энергоустановку на Луне

Рассказали в «Роскосмосе»
Глава «Роскосмоса» рассказал, каким он видит вклад России в совместную с Китаем программу освоения Луны
Россия и Китай совместно построят ядерную энергоустановку на Луне
© Sanni Sahil

Руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов предложил идею создать ядерную энергетическую установку для лунной базы, чтобы поддержать совместный проект с Китаем. Он подчеркнул важность создания компактного, надёжного и долгосрочного источника ядерной энергии на Луне как важного шага в этом направлении.

Ранее Юрий Борисов сообщил о планах доставки совместной ядерной энергоустановки на Луну в 2033–2034 годах на фоне фестиваля молодёжи. Он также подчеркнул, что технологические аспекты этого проекта почти полностью разрешены и что работа на Луне будет осуществляться при помощи робототехнических систем.