Россия и Китай совместно построят ядерную энергоустановку на Луне

Руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов предложил идею создать ядерную энергетическую установку для лунной базы, чтобы поддержать совместный проект с Китаем. Он подчеркнул важность создания компактного, надёжного и долгосрочного источника ядерной энергии на Луне как важного шага в этом направлении.

Ранее Юрий Борисов сообщил о планах доставки совместной ядерной энергоустановки на Луну в 2033–2034 годах на фоне фестиваля молодёжи. Он также подчеркнул, что технологические аспекты этого проекта почти полностью разрешены и что работа на Луне будет осуществляться при помощи робототехнических систем.