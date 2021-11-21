Россия и США отправят на Венеру аппарат в рамках совместной миссии

По словам Рогозина, партнерская работа в этом направлении поможет упростить миссию с точки зрения экономики, техники и науки. “Здесь проще такие вопросы решать вскладчину, сообща, скрещивая и таланты наших ученых, и одновременно экономически это будет попроще, и надежнее с точки зрения работы техники и так далее. Поэтому американцы тоже этим заинтересовались”, — пояснил глава «Роскосмоса».