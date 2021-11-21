Россия и США отправят на Венеру аппарат в рамках совместной миссии

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Россия и США отправят на Венеру аппарат в рамках совместной миссииОб этом заявил Дмитрий Рогозин
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире передачи «Соловьев LIVE» заявил, что Россия и США утвердили планы отправить совместную миссию к Венере.
Рогозин сообщил, что совместная миссия уже согласована с американским правительством.
Туда садились именно советские аппараты. Но вот мы собираемся посадить туда миссию, она называется "Венера-Д" - совместная российско-американская миссия
Дмитрий Рогозин
Генеральный директор «Роскосмос»
По словам Рогозина, партнерская работа в этом направлении поможет упростить миссию с точки зрения экономики, техники и науки. “Здесь проще такие вопросы решать вскладчину, сообща, скрещивая и таланты наших ученых, и одновременно экономически это будет попроще, и надежнее с точки зрения работы техники и так далее. Поэтому американцы тоже этим заинтересовались”, — пояснил глава «Роскосмоса».
Источник: YouTube