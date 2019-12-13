Россия и Турция объединятся для разработки систем ПВО

Сообщается, что первый полковой комплект уже транспортирован в Турцию, сейчас же происходит обучение, а уже в апреле 2020 года комплексы смогут использоваться на полноценном боевом дежурстве. Совместное производство, в свою очередь, имеет отношение ко второму комплекту C-400.

”Договор о его поставке подписан, переговоры касаются не покупки, а именно совместного производства и передачи технологий. Переговоры продолжаются уже продолжительное время, при этом не идет речи о том, что стороны не смогут договориться. Точной даты подписания договора о совместном производстве никто сейчас назвать не сможет, но это должно произойти до апреля будущего года”, — поделился источник.