Россия и Япония объединятся для разработки лунного робота

”Коллеги из Японии думают примерно в том же направлении, что и мы: это планомерная разработка робототехнических комплексов для освоения ближнего и дальнего космоса. Как первоочередную цель и они, и мы ставим Луну, то есть те робототехнические комплексы, которые смогут функционировать и выполнять полезные функции на Луне”, - поделился Дудоров.

Отмечается, что представители японской компании уже нанесли официальный визит в Россию, в ходе которого стороны приняли решение о взаимном сотрудничестве. Дудоров отмечает, что в скором времени компании подпишут соглашение и начнут разрабатывать совместные планы на 2020 год и позднее.