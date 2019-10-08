Россия и Южная Корея наладят военную горячую линию

В разрабатываемом документе уже сейчас отмечается, что меморандум между двумя странами может быть подписан военными обеих государств до конца октября 2019 года. ”Создание горячей линии позволит предотвратить любые случайные нарушения самолетами двух стран их зон опознавания ПВО”, — говорится в тексте доклада.

Но что важно, со слов военных экспертов в Сеуле выходит, что российская сторона так и не признала установленную Южной Кореей зону опознавания ПВО. Напомним, что решение о границе было принято в одностороннем порядке, без участия Москвы.