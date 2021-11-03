Россия использовала беспилотные вертолёты на военных учениях

Их разработчиком является российское предприятие «Технодинамика», входящее в структуру госкорпорации «Ростех». По информации пресс-службы предприятия, беспилотные вертолёты не имеют аналогов в России и предназначены для имитации воздушных мишеней на учениях.

Эти вертолёты входят в состав комплекса с беспилотными летательными аппаратами — имитатора воздушных целей. Беспилотник способен находиться в воздухе не менее 2 часов, достигая максимальной высоты 2,5 км. Максимальная дальность его радиосвязи — 100 км.

По словам, генерального директора «Технодинамики» Игоря Насенкова, запуск этих беспилотников решил сразу две задачи: были отработаны практические действия по обнаружению и ликвидации условного воздушного противника; а также была проведена проверка функциональных возможностей и ТТХ беспилотника в условиях горной местности, где проходили учения.