Наука и технологии
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Россия использовала беспилотные вертолёты на военных учениях

Для имитации воздушных целей
В Сербии на совместных российско-сербских учениях «Славянский щит-2021» впервые были применены беспилотники вертолётного типа ВМ-В. Аппараты использовались в качестве целей для имитации воздушного удара по зенитным ракетно-пушечным комплексам «Панцирь-С».
Россия использовала беспилотные вертолёты на военных учениях

Их разработчиком является российское предприятие «Технодинамика», входящее в структуру госкорпорации «Ростех». По информации пресс-службы предприятия, беспилотные вертолёты не имеют аналогов в России и предназначены для имитации воздушных мишеней на учениях.

Эти вертолёты входят в состав комплекса с беспилотными летательными аппаратами — имитатора воздушных целей. Беспилотник способен находиться в воздухе не менее 2 часов, достигая максимальной высоты 2,5 км. Максимальная дальность его радиосвязи — 100 км.

По словам, генерального директора «Технодинамики» Игоря Насенкова, запуск этих беспилотников решил сразу две задачи: были отработаны практические действия по обнаружению и ликвидации условного воздушного противника; а также была проведена проверка функциональных возможностей и ТТХ беспилотника в условиях горной местности, где проходили учения.

Источник: ТАСС