Россия использует планшеты Huawei на русской ОС "Аврора" для переписи населения

По данным анонимного источника издания, на данный момент обсуждается установка “Авроры” на более чем 300 тыс планшетов Huawei до 1 августа 2020 года. По словам другого источника, китайская компания проявила немалый интерес к предложению со стороны российских властей и уже показала подходящие для этого дела модели планшетов.

Huawei официально подтвердила, что ведет переговоры с Минкомсвязи, но при этом отказалась от раскрытия каких-либо деталей. Напомним, что владельцем российской операционной системой “Аврора” является “Ростелеком”. Еще в начале этого месяца правительство Российской Федерации выбрало компанию в качестве единственного закупщика планшетов с российской ОС для переписи населения.