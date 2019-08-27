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Россия использует планшеты Huawei на русской ОС "Аврора" для переписи населения

Закупит их “Ростелеком”, владелец операционной системы
По данным издания Reuters, российские власти занимаются разработкой проекта, согласно которому планируется использовать планшеты, разработанные Huawei, с установленной на них российской операционной системой “Аврора” для проведения национальной переписи населения.

По данным анонимного источника издания, на данный момент обсуждается установка “Авроры” на более чем 300 тыс планшетов Huawei до 1 августа 2020 года. По словам другого источника, китайская компания проявила немалый интерес к предложению со стороны российских властей и уже показала подходящие для этого дела модели планшетов.

Huawei официально подтвердила, что ведет переговоры с Минкомсвязи, но при этом отказалась от раскрытия каких-либо деталей. Напомним, что владельцем российской операционной системой “Аврора” является “Ростелеком”. Еще в начале этого месяца правительство Российской Федерации выбрало компанию в качестве единственного закупщика планшетов с российской ОС для переписи населения.

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