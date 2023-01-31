Россия испытает на МКС материал с «памятью формы»

По словам Хесуани, подобные эксперименты ещё не ставили ни в России, ни за рубежом. Для испытаний будут использоваться биопринтер, клеточный материал и специализированная пластина из материала «с так называемой памятью формы». На Земле пластину скрутят в трубку, а уже в космосе развернут и покроют клеточным материалом.