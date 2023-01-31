Наука и технологии
21:29, 31 января 2023
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Россия испытает на МКС материал с «памятью формы»

Его покроют клеточным материалом

Управляющий партнёр компании биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани рассказал, что осенью 2023 года на российском сегменте МКС будет испытан инновационный материал с памятью формы. В случае непредвиденных обстоятельств, эксперимент могут перенести максимум на весну 2024 года.

Россия испытает на МКС материал с «памятью формы»

Фото: Goodfon.ru

По словам Хесуани, подобные эксперименты ещё не ставили ни в России, ни за рубежом. Для испытаний будут использоваться биопринтер, клеточный материал и специализированная пластина из материала «с так называемой памятью формы». На Земле пластину скрутят в трубку, а уже в космосе развернут и покроют клеточным материалом.

Подобного рода эксперименты с использованием клеток, биопринтера и материала с памятью формы, который будет изменять геометрию уже в космических условиях, пока не ставили ни мы, ни наши зарубежные коллеги.

Юсеф Хесуани
Управляющий партнёр компании биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions
Источник:ТАСС
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