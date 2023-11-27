Россия испытает острую нехватку ИИ-специалистов уже в 2030 году

С развитием этой отрасли возрастает и спрос на квалифицированных специалистов в области ИИ. По прогнозам правительства, к 2030 году ИИ будет внедрен в 95% отраслей российской экономики, что потребует наличия около 70 тыс специалистов в этой сфере.

На данный момент вузы России выпускают около 3000 специалистов в год, включая разработчиков, дата-сайентистов и инженеров машинного обучения.

Однако эксперты указывают на серьезную проблему: нехватку преподавательских кадров для реализации образовательных программ по ИИ, особенно в регионах.

Простое повышение квалификации не решит эту проблему полностью, требуются и другие меры государственной поддержки, включая привлечение ведущих ИИ-специалистов для запуска элитных образовательных программ в областных вузах.

В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что из России уехало около 100 тыс IT-специалистов, что составляет 10% от их общего числа в стране. Однако 80% из них продолжали работать на российские компании, находясь за пределами России.

В феврале 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 60% ранее уехавших IT-специалистов вернулись в Россию и продолжают работать на тех же предприятиях.