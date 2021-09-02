Россия испытает приложение-хранилище отпечатков пальцев и сканов сетчатки глаза граждан

Как отмечается, гражданам необходимо самостоятельно зарегистрироваться в приложении и дать согласие на обработку личных данных в системе ЕСИА. Посредством приложения граждане смогут записать голос, сделать снимки лица, глаз и загрузить все данные в Единую биометрическую систему. Смысл эксперимента заключатся в проверке надёжности биометрической системы и корректности работы с данными пользователей. Для участников эксперимента открываются возможности по облуживанию в дистанционном банковском сервисе, биометрических платежей, в том числе проезда в московском метро.

«Возможность самостоятельной сдачи своих биометрических персональных данных для получения услуг в дистанционном формате расширит сферу применения на новые отрасли и сделает цифровые сервисы более доступными для всех категорий граждан, в том числе проживающих в отдалённых территориях, а также для пожилых и маломобильных граждан», – отметили в Минцифры.