Россия испытает средства связи возвращаемого космического корабля в сентябре

Российские учёные завершили разработку новых средств связи для обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля. Эти средства будут испытываться в сентябре 2024 года, сообщили в Роскосмосе.

Работы были выполнены специалистами филиала ЦЭНКИ — НИИ ПМ им. академика В. И. Кузнецова вместе с компаниями «КИА Системы» и «Ярославский радиозавод». Они завершили изготовление и заводские испытания комплекта для видеофиксации, передачи речевой и видеоинформации, который будет использоваться в районах посадки. Комплект включает спутниковое, радиотехническое и телекоммуникационное оборудование, изготовленное из российских компонентов.

В сентябре 2024 года будут проведены автономные испытания этого комплекта, после чего он будет отправлен на космодром Восточный. Эти средства связи обеспечат технологическую радиосвязь, запись и хранение переговоров экипажа с поисково-спасательной группой, а также фото- и видеофиксацию операций в районе посадки. Видео будет передаваться в прямом эфире через российские спутники.