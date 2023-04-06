Россия испытала новую броню танков трофейным импортным ПТРК, добытым на Украине

Как отмечается, в зоне проведения СВО российские военные регулярно захватывают трофейные противотанковые комплексы, среди которых: украинская «Стугна», Javelin из США, британский NLAW, шведский AT-4 и многие другие.

Этими и другими трофеями испытывали комплекс «Арена-М», который состоит из РЛС с высокой помехозащищённостью, бортового вычислителя и специальных боеприпасов, устанавливаемых в шахтах по периметру башни танка. РЛС засекает вражеский снаряд, противотанковую ракету или гранату, направленную в танк, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный боеприпас, уничтожающий цель в полёте пучком поражающих элементов. Проводились испытания КАЗ, установленного на танк Т-72.