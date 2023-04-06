Россия испытала новую броню танков трофейным импортным ПТРК, добытым на Украине

Россия испытала новую броню танков трофейным импортным ПТРК, добытым на УкраинеИспытания прошли успешно
Пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в госкорпорацию «Ростех», сообщила о проведении испытаний модернизированного комплекса активной защиты (КАЗ) «Арена-М». Комплекс испытывали и трофейными ПТРК.
Фото: Wall.alphacoders.com
Как отмечается, в зоне проведения СВО российские военные регулярно захватывают трофейные противотанковые комплексы, среди которых: украинская «Стугна», Javelin из США, британский NLAW, шведский AT-4 и многие другие.
Этими и другими трофеями испытывали комплекс «Арена-М», который состоит из РЛС с высокой помехозащищённостью, бортового вычислителя и специальных боеприпасов, устанавливаемых в шахтах по периметру башни танка. РЛС засекает вражеский снаряд, противотанковую ракету или гранату, направленную в танк, рассчитывает их траекторию и выстреливает защитный боеприпас, уничтожающий цель в полёте пучком поражающих элементов. Проводились испытания КАЗ, установленного на танк Т-72.
Испытания комплекса прошли по расширенной программе: не только по запланированным мишеням, в качестве которых выступали боеприпасы российского производства, но и по зарубежным, трофейным, которыми Россия стала располагать. КАЗ подтвердил свою эффективность.