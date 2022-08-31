Россия купила у Ирана беспилотники: есть ли среди них аналог новых Bayraktar

По словам эксперта, Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191 — «самые массовые разведывательно-ударные БПЛА из тех, что производятся в Иране». У армии Ирана уже накоплен немалый опыт боевого применения этих беспилотников в Сирии и Ираке.

И если Mohajer-6 — аналог турецкого беспилотника, то Shahed-129 — российского «Ориона». Причём Shahed-129 сконструирован на основе американского беспилотника, захваченного иранцами и выполненного по схеме «летающее крыло».

В Иране выпустили уже порядка ста Mohajer-6, а Shahed-129 выпускается в меньших количествах.

«Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191 — самые массовые разведывательно-ударные БПЛА из тех, что производятся в Иране. У Тегерана уже имеется опыт их боевого применения в Сирии и Ираке. Mohajer-6 и Shahed-129 — винтовые аппараты, а Shahed-191 имеет реактивный двигатель», — отметил Лямин.