Россия лишила Америку двигателей для кораблей, которые полетят к МКС

Эти двигатели предназначались для ракеты-носителя Antares, c помощью которой к МКС запускается грузовой космический корабль Cygnus. Кроме того, российская сторона не будет обслуживать новые двигатели и уже переданные РД-180.

Струговец отметил, что Россия не будет создавать заказанный США модернизированный двигатель РД-181М для увеличения грузоподъёмности ракеты Antares.

«Также Россия не будет поставлять компании Orbital Sciences 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares. Всего с 2015 года в США было отправлено 26 таких двигателей, из которых в распоряжении американской стороны осталось четыре. Их техническое обслуживание нами тоже не будет производиться», — подчеркнул руководитель пресс-службы «Роскосмоса».