Россия лишила Америку двигателей для кораблей, которые полетят к МКС

Наука и технологии
Сегодня в 22:20
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Россия лишила Америку двигателей для кораблей, которые полетят к МКСИ полностью всего обслуживания
Руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец сообщил, что на фоне ответных санкций Россия отказала США в поставках 12 ракетных двигателей РД-181.
Эти двигатели предназначались для ракеты-носителя Antares, c помощью которой к МКС запускается грузовой космический корабль Cygnus. Кроме того, российская сторона не будет обслуживать новые двигатели и уже переданные РД-180.
Струговец отметил, что Россия не будет создавать заказанный США модернизированный двигатель РД-181М для увеличения грузоподъёмности ракеты Antares.
«Также Россия не будет поставлять компании Orbital Sciences 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares. Всего с 2015 года в США было отправлено 26 таких двигателей, из которых в распоряжении американской стороны осталось четыре. Их техническое обслуживание нами тоже не будет производиться», — подчеркнул руководитель пресс-службы «Роскосмоса».
Источник: Известия