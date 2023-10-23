Россия локализует производство оборудования для промышленного майнинга

Государственный бюджет России теряет около 7 миллиардов рублей из-за незаконного ввоза оборудования для криптовалютного майнинга. Эту информацию представил Андрей Луговой, первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, на заседании экспертного совета. Он также предложил организовать производство майнингового оборудования в России, чтобы бороться с контрабандой и содействовать развитию отрасли.

Майнинг криптовалют — это новая сфера для России, и часто оборудование для неё проходит через таможню незамеченным. Чтобы решить эту проблему, Луговой предложил разрабатывать оборудование внутри страны. За последние два года было законно ввезено 900 партий оборудования, но объем незаконного ввоза оценивается в 100 000–150 000 аппаратов в год. Это составляет примерно 20 миллиардов рублей.

Майнинг требует большого количества компонентов, многие из которых производятся за рубежом. Российские аналоги пока не конкурентоспособны. Чтобы стать независимыми от импорта, России потребуется время и развитие собственных производств. Но современные микросхемы-ускорители, на которых строится майнинговое оборудование, не производятся в России, и это ещё одна сложность в пути к местной разработке. В целом, местное производство майнингового оборудования представляется возможным, но потребует времени.