Наука и технологии
Сегодня в 13:01
Россия модернизирует Ми-8, улучшив защиту вертолёта
Займутся этим специалисты новообразованного конструкторского бюро
В сети появилась информация о планах российских специалистов провести модернизацию Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1. Ожидается, что на вертолёты будет установлена совершенно новая баллистическая защита.
Так, был выпущен специальный «бюллютен» на установку подобного рода защиты кабины экипажа и грузовой кабины на две модификации вертолёта Ми-8. Вместе с тем, как пишет РИА Новости, этап оформления проходит бюллетень по установке пылезащитного устройства Centrisep модульного типа QB0977/QB0978 на вертолет Ми-8МТВ-1.
Разработкой улучшения занимались специалисты конструкторского бюро, которое недавно было открыто при Новосибирском авиаремонтном заводе (НАРЗ). В дальнейшем на нём можно будет проводить и более глубокую модернизацию техники.
Отметим, что на данный момент нет каких-либо точных сроков, когда «прокачка» вертолётов будет завершена.