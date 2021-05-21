Россия модернизирует Ми-8, улучшив защиту вертолёта

Так, был выпущен специальный «бюллютен» на установку подобного рода защиты кабины экипажа и грузовой кабины на две модификации вертолёта Ми-8. Вместе с тем, как пишет РИА Новости, этап оформления проходит бюллетень по установке пылезащитного устройства Centrisep модульного типа QB0977/QB0978 на вертолет Ми-8МТВ-1.

Разработкой улучшения занимались специалисты конструкторского бюро, которое недавно было открыто при Новосибирском авиаремонтном заводе (НАРЗ). В дальнейшем на нём можно будет проводить и более глубокую модернизацию техники.

Отметим, что на данный момент нет каких-либо точных сроков, когда «прокачка» вертолётов будет завершена.