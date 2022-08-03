Россия модернизирует тяжёлую ракету «Ангара-А5»

Сообщается, что на сегодняшний день уже созданы корпусные изделия, баки и отсеки носителя. При этом инженеры занимаются активной разработкой документации на макеты».

Помимо этого, прямо сейчас ведётся технологическая подготовка производства для проведения стендовых испытаний — именно после них Центр Хруничева займётся изготовлением первого экземпляра «Ангары-А5М».

Отмечается, что в рамках производства модернизированной «Ангара-А5» планируется применять исключительно современные технологии сварки и металлообработки. Это позволит сократить цикл производства носителя, а также улучшить его тактико-технические характеристики.

Напомним, ранее в июле гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказала об успешной защите эскизного проекта космического ракетного комплекса «Амур» второго этапа.