Россия может дать «вольную» Twitter, рассказали в Госдуме

Россия может приступить к пересмотру решения о блокировке Twitter, но есть несколько важных шагов, которые платформа должна предпринять, чтобы доказать свою готовность бороться с фейковыми новостями. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков также обратился к главе Роскомнадзора с предложением рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к Twitter в России. Он отметил, что политика платформы изменилась после смены владельца.

Антон Немкин считает, что Twitter является важным коммуникационным инструментом, популярным во всем мире, и считает возможным начать пересмотр блокировки платформы в России. Он отметил, что политика Twitter в отношении российских аккаунтов стала менее антироссийской по сравнению с 2022 годом. Он также подчеркнул, что свобода слова и распространения информации являются важными аспектами работы социальной платформы.

Блокировка Twitter в России была введена по требованию Генеральной прокуратуры 24 февраля 2022 года. Однако недавно платформа начала вновь выдавать в поиске аккаунты российских государственных ведомств, включая страницы Кремля, МИД РФ и посольств. Это вызвало дискуссии о возможном снятии блокировки. Бизнесмен Илон Маск также заключил сделку по приобретению Twitter и обещал либерализовать его редакционную политику. Однако Роскомнадзор заявил, что нет оснований для разблокировки платформы.