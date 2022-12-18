Россия может досрочно запустить новый корабль «Союз МС-23» из-за утечки на МКС

Россия может досрочно запустить новый корабль «Союз МС-23» из-за утечки на МКСТакое решение могут принять после совещания в «Роскосмосе»
После утечки в системе терморегулирования на пристыкованном к Международной космической станции корабле «Союз МС-22» может быть ускорена подготовка к полёту и запущен новый корабль «Союз МС-23».
Фото: Glasnarod.ru
В «Роскосмосе» сообщили, что такое решение может быть принято после совещания, на котором будут заслушаны выводы специалистов по сложившейся ситуации. Совещание состоится в конце декабря.
На данный момент «рабочие группы выясняют причины нештатной ситуации, анализируют техническое состояние корабля "Союз МС-22"». Вырабатываются рекомендации по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа станции.
«На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску корабля "Союз МС-23". При необходимости она может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки», — отметили в «Роскосмосе».