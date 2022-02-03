Россия может начать запускать спутники из ракетного комплекса С-400

По словам Ионина, у России уже есть сверхлёгкие носители, но представлены они в варианте боевых ракет. И если у государства есть задача создать сверхлёгкие носители, то ничего не нужно разрабатывать с нуля, достаточно модернизировать боевые ракеты комплексов С-300, С-400 и других систем.

«Сверхлёгких ракет уже огромное количество, в том числе у России, просто они пока существуют в варианте боевых ракет. Самый простой способ создать сверхлёгкую ракету — это взять существующую боевую ракету, условно ракету комплекса С-300 или С-400, морскую ракету или другую. И на её базе создать сверхлёгкий носитель», — предложил специалист.