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Россия может не успеть совершить в 2021 году первый в своей новейшей истории полёт на ЛунуТогда старт может быть перенесён на весну 2022-го
Некоторое время назад Роскосмос объявил о планах запустить беспилотную миссию «Луна-25» уже 1 октября 2021 года. Но, судя по всему, планы придётся немного скорректировать.
Сообщил о возможном переносе глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он заявил, что сама миссия имеет все шансы состояться в мае 2022 года из-за проблем с поставками оборудования.
Связано это с тем, что она имеет «особое значение» для космической индустрии России. Именно с неё должна стартовать масштабная программа освоения Луны.
Отметим, что при этом Роскосмос не ставит крест на запуске в октябре. Просто теперь компания допускает и иные варианты — точную дату определят в августе, сообщает ТАСС.
Напомним, что последний космический аппарат, который был запущен на Луну из нашей страны — это станция «Луна-24», стартовавшая с космодрома Байконур 9 августа 1976 года. То есть с тех пор прошло почти 50 лет.