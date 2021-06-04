Сообщил о возможном переносе глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он заявил, что сама миссия имеет все шансы состояться в мае 2022 года из-за проблем с поставками оборудования.

Связано это с тем, что она имеет «особое значение» для космической индустрии России. Именно с неё должна стартовать масштабная программа освоения Луны.

Отметим, что при этом Роскосмос не ставит крест на запуске в октябре. Просто теперь компания допускает и иные варианты — точную дату определят в августе, сообщает ТАСС.

Напомним, что последний космический аппарат, который был запущен на Луну из нашей страны — это станция «Луна-24», стартовавшая с космодрома Байконур 9 августа 1976 года. То есть с тех пор прошло почти 50 лет.