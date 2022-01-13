Россия может отказаться от иностранных спутников

Вопрос «о необходимости дальнейшего использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств» рассмотрят сразу несколько отечественных ведомств: Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития. Причём сделано это будет уже к 1 марта 2022 года.

На данный момент известно, что речь идёт о 32 зарубежных спутниках американской Intelsat, французской Eutelsat, бермудской Asia Broadcast Satellite и японских JCSa.

Отметим, что причиной этому стали два фактора. Первый — то, что частоты для подключения к этим спутникам в России были выданы сроком на пять лет, а в 2022 году действие решения Госкомиссии по радиочастотам заканчивается. Второе же — это отрицательное заключение на его продление от ФСБ.