Россия может отказаться от иностранных спутников

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Россия может отказаться от иностранных спутниковКазалось бы, причём тут ФСБ?
Как стало известно, Россия на полном серьёзе рассматривает возможность отказаться от использования иностранных группировок спутников связи.
Вопрос «о необходимости дальнейшего использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств» рассмотрят сразу несколько отечественных ведомств: Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития. Причём сделано это будет уже к 1 марта 2022 года.
На данный момент известно, что речь идёт о 32 зарубежных спутниках американской Intelsat, французской Eutelsat, бермудской Asia Broadcast Satellite и японских JCSa.
Отметим, что причиной этому стали два фактора. Первый — то, что частоты для подключения к этим спутникам в России были выданы сроком на пять лет, а в 2022 году действие решения Госкомиссии по радиочастотам заканчивается. Второе же — это отрицательное заключение на его продление от ФСБ.
Источник: Известия