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Россия может разработать систему по распознаванию лиц для ЧМ-2022

Обсуждение данного вопроса ведется уже более года
Стало известно, что российский разработчик технологий по распознаванию лиц NtechLab ведет активные переговоры с организаторами чемпионата мира по футболу в 2022 году. По имеющимся данным, компания намерена договориться с организаторами чемпионата об использовании их системы для обеспечения безопасности на мероприятии.

По словам генерального директора NtechLab Александра Минина, планируется, что пилотный проект будет реализован уже до конца 2019 года. ”Мы ведем переговоры с FIFA и с Катаром, будем участвовать в пилотном проекте”, — рассказал глава компании. Однако финальное решение по данному вопросу власти Катара и администрация FIFA примут лишь в начале следующего года.

Глава NtechLab отдельно добавил, что его компания обсуждает данный вопрос с организаторами следующего чемпионата мира по футболу уже более года.

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