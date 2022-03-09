Россия может разработать систему по распознаванию лиц для ЧМ-2022

По словам генерального директора NtechLab Александра Минина, планируется, что пилотный проект будет реализован уже до конца 2019 года. ”Мы ведем переговоры с FIFA и с Катаром, будем участвовать в пилотном проекте”, — рассказал глава компании. Однако финальное решение по данному вопросу власти Катара и администрация FIFA примут лишь в начале следующего года.

Глава NtechLab отдельно добавил, что его компания обсуждает данный вопрос с организаторами следующего чемпионата мира по футболу уже более года.