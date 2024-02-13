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Наука и технологии
Опубликовано 13 февраля 2024, 23:10
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Россия может снизить лимит беспошлинных онлайн-покупок

До €200–500
Власти России активно обсуждают вопрос о снижении лимита беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах до € 200−500 или даже полного его отмены. Возможное снижение с текущих € 1 тыс. может повлечь за собой рост цен на товары на 5−15% и сокращение объема продаж.

Мнения насчет этого вопроса разделились: Торгово-промышленная палата, Федеральная антимонопольная служба и другие сторонники сохранения текущего порога в € 1 тыс., считают, что это поддержит потребителей и сохранит широкий ассортимент товаров по доступным ценам. В то время как Минпромторг настаивает на снижении до € 500, а Минфин и Федеральная таможенная служба предлагают установить порог в € 200.

Эксперты отмечают, что трансграничная торговля составляет всего 0,5% от розничного рынка, но играет важную роль в тестировании зарубежных продуктов на российском рынке. Однако, предостерегают, что сокращение лимита может отпугнуть зарубежных производителей. Решение по этому вопросу будет приниматься на уровне Совета Евразийской экономической комиссии.

Источник:РБК
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Россия
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#продажа
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#онлайн-магазин
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#шоппинг
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#пошлина