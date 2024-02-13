Россия может снизить лимит беспошлинных онлайн-покупок

Мнения насчет этого вопроса разделились: Торгово-промышленная палата, Федеральная антимонопольная служба и другие сторонники сохранения текущего порога в € 1 тыс., считают, что это поддержит потребителей и сохранит широкий ассортимент товаров по доступным ценам. В то время как Минпромторг настаивает на снижении до € 500, а Минфин и Федеральная таможенная служба предлагают установить порог в € 200.

Эксперты отмечают, что трансграничная торговля составляет всего 0,5% от розничного рынка, но играет важную роль в тестировании зарубежных продуктов на российском рынке. Однако, предостерегают, что сокращение лимита может отпугнуть зарубежных производителей. Решение по этому вопросу будет приниматься на уровне Совета Евразийской экономической комиссии.