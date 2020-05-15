Россия может создать буксир для уборки мусора в космосе

Известно, что реализация данного проекта может начаться уже в 2020 году. Сообщается, что у подобной разработки есть шансы стать одной из первых в мире. ”На рынке ещё практически нет конкурентов с высокоэффективными электро-реактивными двигателями (ЭРД) буксирами, в то время как Россия является технологическим лидером в области ЭРД”, - сообщается в материалах.

Что касается особенностей данного буксира, известно, что его предполагаемая масса составит около 80 кг, что не помешает ему перемещать космический мусор массой 150 кг на высоты до 1500 км.