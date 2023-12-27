Россия может создать сразу два аппарата Луна-27 для гарантированного выполнения миссии

Глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что академия наук предложила создать два спутника — Луна-27а и Луна-27б — для гарантированного выполнения мероприятия.

Это предложение в настоящее время находится на рассмотрении, но запланированный срок запуска в 2028 году остается неизменным.

Место для посадки аппаратов Луна-27 будет определено орбитальной станцией Луна-26, работа над которой уже идет полным ходом.

Запуск Луны-26 планируется в 2027 году. Это решение пришло после неудачного запуска Луны-25, который стартовал с космодрома Восточный 11 августа и потерял связь после выдачи импульса для формирования предпосадочной орбиты, в результате чего столкнулся с поверхностью Луны.

Напомним, что авария Луны-25 была связана с нештатным функционированием бортового комплекса управления, в частности, с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л.