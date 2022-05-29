Россия может вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолёта

Стоит отметить, что ещё в феврале 2022 года глава Минтранса Виталий Савельев выразил убежденность в возвращении отечественной гражданской авиации к сверхзвуковым перевозкам. Вместе с тем он также допустил повышение стоимости билетов на рейсы данной категории. Но даже несмотря на это, считает Савельев, они будут пользоваться спросом.

Напомним, что в СССР ещё в 60-х годах был разработан Ту-144. Данная модель совершила первый в мире полёт сверхзвукового пассажирского самолёта.