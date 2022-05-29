Россия может вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолёта

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Россия может вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолётаИ это не может не радовать
Помощник президента России Игорь Левитин высказал интересную мысль о будущем пассажирских авиаперевозок.
По словам чиновника, Россия вполне может возобновить для данного типа нужд производство сверхзвуковых самолётов.
Россия имела сверхзвуковой самолёт и, я думаю, когда-то к этому мы придём.
Игорь Левитин
Стоит отметить, что ещё в феврале 2022 года глава Минтранса Виталий Савельев выразил убежденность в возвращении отечественной гражданской авиации к сверхзвуковым перевозкам. Вместе с тем он также допустил повышение стоимости билетов на рейсы данной категории. Но даже несмотря на это, считает Савельев, они будут пользоваться спросом.
Напомним, что в СССР ещё в 60-х годах был разработан Ту-144. Данная модель совершила первый в мире полёт сверхзвукового пассажирского самолёта.