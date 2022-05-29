Наука и технологии
Сегодня в 07:43
1 мин.

Россия может вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолёта

И это не может не радовать
Помощник президента России Игорь Левитин высказал интересную мысль о будущем пассажирских авиаперевозок.
Россия может вернуться к созданию сверхзвукового пассажирского самолёта

По словам чиновника, Россия вполне может возобновить для данного типа нужд производство сверхзвуковых самолётов.

Россия имела сверхзвуковой самолёт и, я думаю, когда-то к этому мы придём.

Игорь Левитин

Стоит отметить, что ещё в феврале 2022 года глава Минтранса Виталий Савельев выразил убежденность в возвращении отечественной гражданской авиации к сверхзвуковым перевозкам. Вместе с тем он также допустил повышение стоимости билетов на рейсы данной категории. Но даже несмотря на это, считает Савельев, они будут пользоваться спросом.

Напомним, что в СССР ещё в 60-х годах был разработан Ту-144. Данная модель совершила первый в мире полёт сверхзвукового пассажирского самолёта.

Источник:Lenta.ru
Теги:
#Россия
,
#самолет
Новости партнеров
Новости партнеров