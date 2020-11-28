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Россия может запустить космическую станцию, способную наблюдать за всей Землей
Также названа основная цель этого проекта
Стало известно, что Россия может запустить новую космическую служебную станцию, способную наблюдать за поверхностью всей Земли. Такая инициатива поступила от представителей ракетно-космической корпорации «Энергия».
Информацией об этой инициативе поделилось издание РИА Новости, ссылаясь на данные корпорации. Так, согласно опубликованным данным, задумка предполагает размещение станции на орбите высотой 400 километров и с наклонением 98 градусов. Благодаря такому положению и будет обеспечиваться наблюдение за поверхностью всей планеты.
Сообщается, что ключевой задачей возможной станции будет не наблюдение за всей Землей, а конкретно за Арктикой и Северным морским путем. В издании отметили уникального этого проекта. В то же время, конструкция станции будет похожа на отечественную станцию “Мир”.