Россия может запустить космическую станцию, способную наблюдать за всей Землей

Информацией об этой инициативе поделилось издание РИА Новости, ссылаясь на данные корпорации. Так, согласно опубликованным данным, задумка предполагает размещение станции на орбите высотой 400 километров и с наклонением 98 градусов. Благодаря такому положению и будет обеспечиваться наблюдение за поверхностью всей планеты.

Сообщается, что ключевой задачей возможной станции будет не наблюдение за всей Землей, а конкретно за Арктикой и Северным морским путем. В издании отметили уникального этого проекта. В то же время, конструкция станции будет похожа на отечественную станцию “Мир”.