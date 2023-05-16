Россия на год продлит действие параллельного импорта

Инициированный государством в марте 2022 года параллельный импорт стал необходимостью в условиях санкций на фоне ухода западных компаний после начала СВО. В сентябре 2022 года действие этого механизма было решено продлить на 2023 год, а сейчас планируется продлить и на 2024.

Но продление параллельного импорта будет касаться прежде всего товаров, в которых «имеется потребность». При этом перечень позиций будет сокращаться, чтобы мотивировать отечественного производителя.