Наука и технологии
19:47, 16 мая 2023
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Россия на год продлит действие параллельного импорта

Об этом сообщил глава Минпромторга

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта планируется продлить на 2024 год.

Инициированный государством в марте 2022 года параллельный импорт стал необходимостью в условиях санкций на фоне ухода западных компаний после начала СВО. В сентябре 2022 года действие этого механизма было решено продлить на 2023 год, а сейчас планируется продлить и на 2024.

Но продление параллельного импорта будет касаться прежде всего товаров, в которых «имеется потребность». При этом перечень позиций будет сокращаться, чтобы мотивировать отечественного производителя.

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