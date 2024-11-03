Россия на ракете «Союз-2.1б» запустит два иранских спутника

Спутник Kowsar предназначен для сферы сельского хозяйства, мониторинга окружающей среды, а также управления природными ресурсами. Hodhod — телекоммуникационный спутник, который Иран выводит в космос для улучшения связи.

«Этот запуск является первой попыткой частного космического сектора Ирана создать и запустить спутник в космос, что считается серьёзным шагом в космической отрасли Ирана», — сказано в сообщении агентства Tasnim.