Россия на ракете «Союз-2.1б» запустит два иранских спутника

Опубликовано 03 ноября 2024, 21:001 мин.
Россия на ракете «Союз-2.1б» запустит два иранских спутникаЭто частные аппараты
Россия запустит на орбиту два новых частных спутника Ирана — Kowsar и Hodhod компании Space Omid. Аппараты будут выведены в космос 5 ноября на ракете-носителе «Союз-2.1б».
© Роскосмос
Спутник Kowsar предназначен для сферы сельского хозяйства, мониторинга окружающей среды, а также управления природными ресурсами. Hodhod — телекоммуникационный спутник, который Иран выводит в космос для улучшения связи.
«Этот запуск является первой попыткой частного космического сектора Ирана создать и запустить спутник в космос, что считается серьёзным шагом в космической отрасли Ирана», — сказано в сообщении агентства Tasnim.