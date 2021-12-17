Россия начала испытания аппарата для спасения моряков с аварийных подлодок

Тесты изделия, штатным носителем которого выступает спасательное судно «Михаил Рудницкий», проводятся в Кольском заливе Баренцева моря. Испытания будут продолжаться и в 2022 году. В заключительной стадии испытаний аппарат выполнит погружение на глубину более 700 метров, которая является его рабочей.



Отмечается, что на отремонтированный АС-36 установлен новый навигационный комплекс, позволяющий точно определять местонахождение аппарата, как на поверхности моря, так и под водой, а также радиотехническое оборудование и системы автоматизации.