Россия начала испытания аппарата для спасения моряков с аварийных подлодок

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Россия начала испытания аппарата для спасения моряков с аварийных подлодокКоторые продлятся до 2022 года
Аварийно-спасательный отряд Северного флота России начал приемо-сдаточные испытания автономного обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-36 в Кольском заливе Баренцева моря после масштабного ремонта.
Тесты изделия, штатным носителем которого выступает спасательное судно «Михаил Рудницкий», проводятся в Кольском заливе Баренцева моря. Испытания будут продолжаться и в 2022 году. В заключительной стадии испытаний аппарат выполнит погружение на глубину более 700 метров, которая является его рабочей.
Отмечается, что на отремонтированный АС-36 установлен новый навигационный комплекс, позволяющий точно определять местонахождение аппарата, как на поверхности моря, так и под водой, а также радиотехническое оборудование и системы автоматизации.
АС-36 в течение нескольких лет прошел средний ремонт с модернизацией основных систем на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге и отработал часть испытаний на Балтике
Пресс-служба Северного флота
Источник: РИА новости