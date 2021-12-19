Россия начала испытания новейшего дрона-радара

Речь идёт о свежей разработке инженеров компании «Кронштадт». Новинка создана на базе разведывательно-ударного беспилотника «Орион». По данным источников, близких к отрасли, дрон оборудован многофункциональной подфюзеляжной РЛС — она позволяет вести разведку различных наземных целей. В том числе и радиотехническую разведку источников излучения, таких как зенитные ракетные комплексы противника.

Сообщается, что прямо сейчас проводятся лётные испытания дрона-радара.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, в котором российский беспилотник «Орион» уничтожал цели. В подписи к ролику говорилось о том, что события происходили на полигоне в Крыму.