Россия начала модернизацию стрелкового оружия

”Стрелковые предложения есть конечно. У нас есть опытно-конструкторские работы по новым стрелковым калибрам <...> Война становится очень умной, и к этой войне надо быть готовым. Мы знаем не только нашу стратегию, но и военную стратегию американцев. Понимание заделов у нас есть”, — рассказал Абрамов.

Напомним, что в России ранее уже высказывались о мыслях по отказу от основного на данный момент армейского калибра 5,45 мм. Тогда подобные размышления были вызваны недостаточным пробивным действием данного калибра.