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Россия начала перевооружаться на новейшие танки Т-14 «Армата»20 машин буду в войсках до конца года
Российские войска до конца года получат 20 новых танков Т-14 «Армата». Их отличие в необитаемой башне, экипаж располагается в бронированной капсуле в центре корпуса.
Как сообщил врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин, серийная поставка танков в войска осуществляется до окончания государственных испытаний. В настоящий момент идёт изготовление опытно-промышленной партии танков, чтобы получить опыт войсковой эксплуатации техники.
«Планируется к поставке до конца 2021 года танков на базе тяжёлой межвидовой гусеничной платформы "Армата" Т-14 в количестве 20 единиц», — отметил Репин.
При этом военный представитель уточнил, что части, для которых предназначены танки, определяются главным автобронетанковым управлением Министерства обороны.
Источник: РИА Новости