Россия начала перевооружаться на новейшие танки Т-14 «Армата»

Как сообщил врио начальника 47-го военного представительства майор Дмитрий Репин, серийная поставка танков в войска осуществляется до окончания государственных испытаний. В настоящий момент идёт изготовление опытно-промышленной партии танков, чтобы получить опыт войсковой эксплуатации техники.

«Планируется к поставке до конца 2021 года танков на базе тяжёлой межвидовой гусеничной платформы "Армата" Т-14 в количестве 20 единиц», — отметил Репин.

При этом военный представитель уточнил, что части, для которых предназначены танки, определяются главным автобронетанковым управлением Министерства обороны.