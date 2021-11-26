Россия приняла на боевое дежурство новые системы залпового огня "Торнадо-С"

РСЗО поставят в 338-ю гвардейскую реактивную бригаду. Военные также получат новые типы боеприпасов. Отмечается, что сроки поставок будут зависеть напрямую от выполнения гособоронзаказа.



Начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский утверждает, что «Торнадо-С» может поражать малоразмерные цели управляемыми снарядами и, при этом, получит автоматизированные системы наведения.



Недавно Александр Смирнов генеральный директор НПО "Сплав" имени А.Н. Ганичева рассказал о начале производства нового типа ракет для «Торнадо-С». По его словам, предприятие заключило контракт с Минобороны России на поставку боеприпасов.