Наука и технологии
Вчера в 23:20
1 мин.
Россия приняла на боевое дежурство новые системы залпового огня "Торнадо-С"Первыми его получит Забайкалье и Дальний восток
Минобороны России приняло решение о поставках нового вооружения, таким образом подразделение Восточного военного округа (ВВО) получит реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».
РСЗО поставят в 338-ю гвардейскую реактивную бригаду. Военные также получат новые типы боеприпасов. Отмечается, что сроки поставок будут зависеть напрямую от выполнения гособоронзаказа.
Начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский утверждает, что «Торнадо-С» может поражать малоразмерные цели управляемыми снарядами и, при этом, получит автоматизированные системы наведения.
Недавно Александр Смирнов генеральный директор НПО "Сплав" имени А.Н. Ганичева рассказал о начале производства нового типа ракет для «Торнадо-С». По его словам, предприятие заключило контракт с Минобороны России на поставку боеприпасов.
Источник: Известия