Россия начала подготовку миссии для полёта на Юпитер

”Если дадут деньги, готовы начать в следующем году, но пока решения по этому проекту в рамках текущей Федеральной космической программы нет, и контракт по нему не заключался”, — рассказал Блошенко в разговоре с журналистами издания “Известия”.

При этом, по словам директора Роскосмоса, несмотря на заморозку проекта, компания все равно продолжает проведение его предварительной проработки. Так, официальные документы госкорпорации гласят о том, что на данный момент ее силами проводится разработка методов прогнозирования радиационных нагрузок при полетах к Юпитеру, а также специальной аппаратуры, которая была бы способна данную нагрузку выдержать.