Россия начала производить БМП-3 с модулями динамической защиты

03:32, 13 ноября 2022
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Россия начала производить БМП-3 с модулями динамической защитыОб этом сообщил Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале сообщил, что российский «Курганмашзавод» начал серийное производство БМП-3 с модулями динамической защиты на башне.
При производстве броневики оснащают специализированными креплениями для установки защиты.
Устанавливается по 5 креплений справа и слева от орудий.
Источник фото:Telegram-канал Дмитрия Медведева
Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей КадуковТеги:
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