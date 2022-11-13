Наука и технологии
03:32, 13 ноября 2022
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Россия начала производить БМП-3 с модулями динамической защиты

Об этом сообщил Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале сообщил, что российский «Курганмашзавод» начал серийное производство БМП-3 с модулями динамической защиты на башне.

Россия начала производить БМП-3 с модулями динамической защиты

При производстве броневики оснащают специализированными креплениями для установки защиты.

Устанавливается по 5 креплений справа и слева от орудий.

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