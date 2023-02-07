Россия начала производить больше снарядов «Краснополь» для борьбы с натовскими танками

В 2023 году производство продолжать наращивать. Эффективность «Краснополя» в том, что эти боеприпасы имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отражённый от цели. Корректировка траектории при подлёте снаряда к объекту выполняется аэродинамическими рулями.

При этом отклонение «Краснополя» от линии прицеливания не превышает двух метров. Максимальная дальность стрельбы составляет до 25 км.

«Высокая точность снарядов "Краснополь" позволяет поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, например танки, что неоднократно доказано в боевых условиях на практике. В частности, данные снаряды можно успешно использовать для уничтожения танков НАТО Abrams и Leopard, которые должны быть поставлены Украине», — отметил истчоник РИА Новости.