Россия начала производить новейшие истребители Су-35 для Египта

”На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина началось производство Су-35, предназначенных для поставки египетским ВВС по заключенному в 2018 году контракту”, — говорится в сообщении собеседника агентства.

При этом он также отметил, что ”сроки поставки первой партии самолетов египетской стороне в связи с ограничениями, накладываемыми пандемией коронавируса, пока не определены”. К слову, само агентство отдельно заявляет, что оно не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Напомним, что чуть ранее в сети уже появлялась информация о том, что египетская сторона намерена купить у России более 20 самолетов. При это сам контракт, вроде как, вступил в силу еще в конце 2018 года.