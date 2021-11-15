Россия начала производство новейших истребителей Су-75 "Checkmate"

По словам Юрия Слюсаря, главы Объединенной авиастроительной корпорации, стартовало производство новой машины. “На заводе в Комсомольске-на-Амуре начаты работы по строительству нескольких Checkmate одновременно”, – утверждает глава ОАК.



Су-75 позиционируют в качестве многофункционального истребителя пятого поколения. Ключевым отличием от Су-57 является однодвигательная компоновка вместо двухдвигательной. По словам аналитиков, это позволит сделать машину дешевле, чем Су-57.



Отличительная особенность Checkmate, которая должна повысить его конкурентоспособность, — модульная конструкция. Состав бортового оборудования могут менять в зависимости от требований клиента.



Нельзя исключать, что в будущем машиной заинтересуются российские Воздушно-космические силы, для которых он станет «бюджетным» дополнением к Су-57. Напомним, ранее Вооруженные силы получили первый серийный истребитель пятого поколения.



Предполагается, что Checkmate будет отличать не только относительно низкая цена, но и высокие боевые характеристики. Самолет сможет нести 7400 килограммов боевой нагрузки. Для сохранения малозаметности оружие можно размещать внутри. Серийный Су-75 будет способен применять ракеты класса «воздух — воздух», высокоточные бомбы и ракеты класса «воздух — земля».