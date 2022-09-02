Россия начала тестирование дронов-сапёров в Мариуполе

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Россия начала тестирование дронов-сапёров в МариуполеОтличное применение новейшим технологиям
Минобороны России заявило о старте испытаний новейших образцов сапёрного оборудования в Марипуоле. Там же военное ведомство тестирует и снаряжения инженерных подразделений российской армии.
Сообщается, что в рамках мероприятия специалисты впервые использовали гексакоптер с установленными оптическими датчиками и тепловизором. Они необходимы для поиска с воздуха взрывоопасных предметов.
Летательный аппарат имеет силовую установку, которая состоит из шести моторов, что обеспечивает устойчивое положение дрона в полете. Приборы наблюдения позволяют обследовать большие территории с воздуха, что облегчает работу саперов.
Минобороны РФ
Отметим, что представители Минобороны также рассказали о планах испытать и новый локализатор взрыва. С его помощью военные смогут обезвреживать и уничтожать взрывоопасные предметы в жилой постройке.