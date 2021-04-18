Наука и технологии
Сегодня в 10:29
Россия начнет менять гены людей для выживаемости в космосе
Изучать такую возможность начнут уже в этом году
Стало известно, что в этом году “Роскосмос” намерена приступить к изучению возможности изменения организма людей для полетов в дальний космос. Об этом сообщило издание ТАСС, ссылаясь на слова исполнительного директора госкорпорации по перспективным программам и науке Александра Блошенко.
В будущем для полетов в дальний космос нужно будет применять генные и клеточные технологии, медицинское воздействие на отдельные органы. Роскосмос планирует в 2021 году открыть научно-исследовательские работы, где этот вопрос будет рассмотрен.
Специалисты намерены разработать медицинские препараты, благодаря которым человеческий организм сможет выдерживать воздействие космической радиации на нервную систему. Блошенко отметил, что на данный момент уже имеются наработками по временной модификации свойств организмов крыс. В частности, животным вводят препарат, вследствие чего у них временно появляются “сверхспособности”.