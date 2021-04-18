Россия начнет менять гены людей для выживаемости в космосе

Стало известно, что в этом году “Роскосмос” намерена приступить к изучению возможности изменения организма людей для полетов в дальний космос. Об этом сообщило издание ТАСС, ссылаясь на слова исполнительного директора госкорпорации по перспективным программам и науке Александра Блошенко.