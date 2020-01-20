Россия начнет продажу противоракетных комплексов Сербии

”Началась его реализация, которая завершится в 2020 году”, — рассказал анонимный источник, имеющий отношение к процессу, в разговоре с российским агентством РИА Новости.

Напомним, что одной батареей называют аж шесть "Панцирей-С1". При этом еще в конце октября 2019 года глава Сербии Александр Вучич заявлял о покупке данного вооружения в рамках учений "Славянский щит", правда тогда речь шла лишь об одном комплексе. Помимо этого президент Сербии рассказал, что его страна крайне заинтересована в приобретении у России ракетного комплекса С-400 "Триумф".