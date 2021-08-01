Россия начнёт доплачивать отечественным разработчикам электроники

Речь идёт о программе «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», в рамках которой подать заявку на субсидии смогут как частные разработчики электронной компонентной базы (ЭКБ), так и организации. Но есть необходимое условие: сумма выплат составит 1,5 млрд. в год, при этом разработчики должны обеспечить как минимум половину выручки от заявленной суммы, а организации — 100%.

Срок приёма заявок до 1 сентября. Отмечается, что первые 3 млрд. выделят уже в этом году. Также по подсчётам Правительства участники, чьи заявки одобрят, с помощью выплат смогут покрыть 90% своих расходов.