Наука и технологии
Сегодня в 22:09

Россия начнёт доплачивать отечественным разработчикам электроники

Для этого нужно будет пройти отбор
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное правительство, уже утверждён порядок выплат для отечественных разработчиков электроники. Подчёркнуты приоритеты Правительства — разработка модулей для автомобильных компьютеров, бытовой техники, а также нейропроцессоров для искусственного интеллекта.
Россия начнёт доплачивать отечественным разработчикам электроники

Речь идёт о программе «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», в рамках которой подать заявку на субсидии смогут как частные разработчики электронной компонентной базы (ЭКБ), так и организации. Но есть необходимое условие: сумма выплат составит 1,5 млрд. в год, при этом разработчики должны обеспечить как минимум половину выручки от заявленной суммы, а организации — 100%.

Срок приёма заявок до 1 сентября. Отмечается, что первые 3 млрд. выделят уже в этом году. Также по подсчётам Правительства участники, чьи заявки одобрят, с помощью выплат смогут покрыть 90% своих расходов.