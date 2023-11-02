Россия начнёт продавать водород через пять лет

Россия готовится к началу экспорта водорода в течение следующих пяти лет, с потенциальными азиатскими партнёрами, такими как Китай, Корея и Япония. Эту информацию предоставил президент «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

«Росатом» придаёт важное значение водородной энергетике и работает над различными аспектами этой области, включая производство, транспортировку и использование водорода. Госкорпорация также запускает пилотные проекты в России, которые должны стать моделями эффективного управления водородом.

В планах «Росатома» — создание крупных заводов для производства водорода на Сахалине. Эти усилия направлены как на внутренний, так и на международный рынок. Азиатские страны, такие как Китай, Корея и Япония, являются основными потенциальными потребителями водорода из России.