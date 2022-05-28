Россия начнёт производить чипы и микросхемы в космосе

Выращивать материал планируют на МКС методом молекулярно-лучевой эпитаксии, для чего необходимы такие характеристики вакуума, как в космосе. В конце 2022 года либо в начале 2023 будут проведены комплексные испытания, в условиях которых опытный образец будет стыковаться с макетом МКС и будет проверяться его работоспособность в штатной системе МКС.

В производство лётного образца установка будет передана после проверок подключения к оборудованию, когда будет понятно, что все «цепи понимают друг друга». Производством займётся Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Установка для выращивания полупроводников — совместный проект РКК «Энергия» и ИФП СО РАН.

Материалы, которые будут выращиваться на МКС, планируется использовать в микроэлектронике и фотонике.

«Мы совместно с РКК делали эскизный проект. Космический аппарат будет отлетать от МКС довольно далеко, проводить технологические режимы, возвращаться. На МКС перезагружаться — сниматься готовая продукция, а исходные материалы для следующей партии выгружаться», — рассказал Александр Никифоров.