Наука и технологии
Сегодня в 19:41
1 мин.

Россия начнёт производить чипы и микросхемы в космосе

Об этом рассказал главный конструктор проекта
Заведующий лабораторией Института физики полупроводников Сибирского отделения Российской академии наук, главный конструктор проекта Александр Никифоров рассказал, что до 2023 года Россия испытает опытную установку для выращивания полупроводников в космосе.
Россия начнёт производить чипы и микросхемы в космосе

Выращивать материал планируют на МКС методом молекулярно-лучевой эпитаксии, для чего необходимы такие характеристики вакуума, как в космосе. В конце 2022 года либо в начале 2023 будут проведены комплексные испытания, в условиях которых опытный образец будет стыковаться с макетом МКС и будет проверяться его работоспособность в штатной системе МКС.

В производство лётного образца установка будет передана после проверок подключения к оборудованию, когда будет понятно, что все «цепи понимают друг друга». Производством займётся Ракетно-космическая корпорация «Энергия». Установка для выращивания полупроводников — совместный проект РКК «Энергия» и ИФП СО РАН.

Материалы, которые будут выращиваться на МКС, планируется использовать в микроэлектронике и фотонике.

«Мы совместно с РКК делали эскизный проект. Космический аппарат будет отлетать от МКС довольно далеко, проводить технологические режимы, возвращаться. На МКС перезагружаться — сниматься готовая продукция, а исходные материалы для следующей партии выгружаться», — рассказал Александр Никифоров.

Новости партнеров
Новости партнеров