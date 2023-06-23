Россия начнёт производить процессоры без IBM

Компания Yadro, производитель серверов и систем хранения данных, приняла решение выйти из консорциума OpenPower Foundation (OPF). Они больше не будут использовать технологии IBM и вместо этого сосредоточатся на архитектуре RISC-V. Yadro уже активно работает в этом направлении и является членом ассоциаций, развивающих архитектуру RISC-V.

Решение Yadro покинуть консорциум OPF было принято самой компанией из-за организационных трудностей и стратегического выбора в пользу архитектуры RISC-V. Они подчёркивают, что это решение не повлияет на их продуктовый портфель в настоящем и будущем.

Участие Yadro в OPF давало им доступ к технологиям IBM и техническую поддержку. Однако санкции против Yadro и ограничения на её производство в России стали причиной для переключения компании на архитектуру RISC-V. RISC-V является открытой архитектурой без лицензионных платежей и поддерживается организациями RISC-V International и Alliance RISC-V в России.

Переход Yadro на архитектуру RISC-V открывает новые возможности для компании и позволяет ей конкурировать с другими разработчиками микросхем в мире. Они уже являются членами RISC-V International и Alliance RISC-V, где сотрудничают с другими российскими компаниями, такими как Astra Linux и Baikal Electronics.